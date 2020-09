Juventus in cerca di un esterno: contatti avviati con la Fiorentina

Non basta la partenza convincente in campionato a frenare le ambizioni della Juventus sul mercato. I bianconeri vogliono puntellare ulteriormente il già ricco organico a disposizione di Andrea Pirlo. Stavolta i campioni d’Italia in carica sembra abbiano individuato nel reparto avanzato il settore su cui operare maggiormente.

CONTATTI

La Vecchia Signora sarebbe intenzionata a tornare alla carica per un vecchio pallino come Federico Chiesa. L’esterno italiano avrebbe già declinato tutte le offerte arrivate alla Fiorentina, in virtù della sua intenzione di dare la priorità alla Juventus. Lo riporta Tuttosport. Il quotidiano sostiene anche che sarebbero in corso contatti serrati tra il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici e il proprietario della Viola Rocco Commisso.