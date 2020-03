Juventus in cerca di un esterno: occhi in casa Chelsea

Il calcio giocato è fermo, ma il mercato continua a rimanere attivissimo. La Juventus non smette di guardarsi intorno in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno individuato alcune lacune tra gli esterni difensivi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il ds Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Chelsea. Si tratta di Emerson, terzino brasiliano finito ai margini del progetto di Frank Lampard. Il calciatore ha già avuto esperienza in Italia, avendo giocato anche nella Roma. Sempre secondo i media inglesi, ci sarebbe già un’offerta: 28 milioni di euro per il cartellino di Emerson. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.