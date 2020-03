Juventus, in estate addio a un big

Mentre il campionato è attualmente fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, i club sono già al lavoro in vista della prossima stagione Tra questi anche la Juventus di Maurizio Sarri, che potrebbe operare non solo in entrata, ma anche in uscita.

PARTENZA – Tra gli indiziati a lasciare Torino, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, anche Blaise Matuidi: il centrocampista è seguito con grande attenzione da Paris Saint-Germain e Tottenham, pronte ad avanzare un’offerta in estate.

