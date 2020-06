Juventus in pressing su Chiesa: la Fiorentina prepara la contromossa

Il calciomercato inizia a infiammarsi per effetto delle prime trattative. Una delle società più attive è la Fiorentina. I viola dovranno lavorare sia in entrata che in uscita. Il club toscano, infatti, potrebbe perdere il suo gioiello Federico Chiesa. L’esterno italiano è particolarmente apprezzato dalla Juventus. I bianconeri hanno già messo gli occhi sull’esterno offensivo nella scorsa estate e sembrano intenzionati ad affondare il colpo nelle prossime settimane. La Fiorentina non vuole farsi cogliere impreparata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i toscani potrebbero fiondarsi su Domenico Berardi in caso di partenza di Chiesa. L’esterno del Sassuolo sarebbe il profilo perfetto per rimpiazzare il figlio d’arte.