Juventus in pressing su Milik. Ma il Napoli può fare lo sgambetto

Torna a infuocarsi l’asse Torino-Napoli. La Juventus ci riprova a distanza di quattro anni. Nel 2016 i bianconeri bussarono alla porta del club di Aurelio De Laurentiis e per 94 milioni si assicurarono le prestazioni di Gonzalo Higuain. Stavolta la Vecchia Signora ci riprova con Arkadiusz Milik, attaccante in uscita dalla società azzurra. Il costo del cartellino è di 50 milioni. Una cifra che non convince pienamente la società campione d’Italia in carica.

MERCATO

Il Napoli, però, sembra aver deciso di non aspettare solamente la proposta della Juventus. Del resto Milik ha anche un discreto mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere di Mezzogiorno, il bomber polacco piacerebbe anche ad Atletico Madrid e Tottenham. Dunque gli azzurri sono intenzionati ad ascoltare anche le offerte dei Colchoneros e degli Spurs, prima di decidere. La Juve dovrà giocarsi al meglio le sue carte e sperare che l’inserimento di contropartite come Federico Bernardeschi siano sufficienti a soddisfare le richieste del Napoli.