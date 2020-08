Juventus in pressing sul Napoli per Milik. Ma spuntano due alternative

Archiviati i festeggiamenti per il nono scudetto consecutivo, la Juventus si rituffa sul mercato. I bianconeri vogliono potenziare l’attacco, accontentando al contempo l’allenatore Maurizio Sarri. Proprio il tecnico avrebbe indicato in Arkadiusz Milik un rinforzo ideale per il reparto avanzato. L’attaccante polacco potrebbe lasciare il Napoli. Gli azzurri, però, chiedono almeno 50 milioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus non perde di vista il giocatore, ma valuta comunque altre opzioni.

ALTERNATIVE

La Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino altri due profili, qualora la trattativa con il Napoli non decollasse. Si tratta di Edin Dzeko della Roma, sul quale è presente anche l’interesse dell’Inter, e di Raul Jimenez del Wolverhampton. Su quest’ultimo va segnalato il pressing del Manchester United. Insomma, sono trattative complicate, ma la Juve tiene d’occhio più piste.