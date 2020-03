Juventus-Inter, derby d’Italia anche sul mercato

Cresce l’attesa per la gara tra Juventus e Inter, in programma domani sera in un Allianz Stadium a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Bianconeri e nerazzurri sono però pronti a darsi battaglia non solamente sul campo, ma anche in sede di mercato.

WERNER – Entrambi i club hanno infatti messo nel mirino Timo Werner, attaccante del Lipsia seguito con interesse anche dal Liverpool. Il giocatore ha una clausola con il club tedesco di 60 milioni di euro.

WERNER AMMETTE: “SAREBBE BELLO GIOCARE IN PREMIER LEAGUE…”