Juventus-Inter, è sfida senza fine: due obiettivi in comune sul mercato

Juventus-Inter è la partita di cartello di questo week end. Bianconeri e nerazzurri si giocheranno un’ampia fetta di scudetto, ma presto si potrebbero ritrovare a darsi battaglia sul mercato. Entrambi i club, infatti, hanno messo gli occhi su alcuni gioielli. Secondo quanto riportato da Goal.com, le due società sarebbero pronte a darsi battaglia per Federico Chiesa della Fiorentina e Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Attualmente l’Inter sembra in leggero vantaggio per il figlio d’arte di proprietà dei viola, mentre la Juve potrebbe ritentare il colpaccio con il PSG dopo i sondaggi nel corso del mercato invernale.