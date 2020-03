Juventus-Inter, la sfida si sposta sul mercato: duello per Tonali

Domani sarà il giorno del derby d’Italia. Juventus e Inter sono pronti a giocarsi una fetta importante di scudetto. Tuttavia, i due club sono pronti a sfidarsi anche sul mercato. Dopo il blitz bianconero per soffiare Dejan Kulusevski ai rivali e la risposta nerazzurra con l’acquisto di Christian Eriksen, ecco il terzo conflitto: la causa della contesa è Sandro Tonali. Il centrocampista italiano del Brescia piace a entrambe le formazioni. Si prospetta un duello spettacolare, anche se, come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri sembrano in leggero vantaggio. Attenzione però ai terzi incomodi: Paris Saint-Germain, club spagnoli e inglesi sono pronti a farsi avanti.