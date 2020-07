Juventus-Inter, la sfida si sposta sul mercato: duello per un big della Roma

Juventus e Inter erano partite a inizio stagione per sfidarsi per il titolo di campione d’Italia. La Serie A va concludendosi e il duello sembra essersi riproposto, dopo la fiammata della Lazio che per due terzi di campionato è stata pienamente in lizza. I bianconeri vantano 6 lunghezze di vantaggio sui nerazzurri e il fattore scontri diretti grazie ai due successi contro la squadra di Antonio Conte. Ma la sfida ancora non è finita e potrebbe trovare un’appendice anche in campionato.

DUELLO

Juventus e Inter, infatti, avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo. Si tratta di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è tornato in campo dopo un lunghissimo infortunio. Il giocatore non sembra così convinto di rimanere in giallorosso e i due top club sono pronti a farsi avanti. La Juve ha mosso il primo assalto, ma l’Inter è pronta a rispondere, dando vita a un duello di mercato straordinario. Lo riporta Tuttosport.