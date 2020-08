Juventus, intrigo col Manchester United: due big bianconeri verso l’addio

Asse bollente Italia-Inghilterra. La Juventus potrebbe aprire un tavolo di discussioni con il Manchester United. Si accende il calciomercato che potrebbe vedere interessati alcuni big della Vecchia Signora che non rientrano nel progetto bianconero del nuovo mister Andrea Pirlo.

Juventus: Douglas Costa e Alex Sandro in uscita

Come scrive calciomercato.com, la Juventus potrebbe trovare in Douglas Costa e Alex Sandro due pedine importanti per realizzare il prossimo mercato in relazione alle richieste del nuovo allenatore. In tal senso i discorsi col Manchester United per i due calciatori prima citati potrebbero portare liquidità importante nelle casse bianconere. Il brasiliano non è un titolarissimo della Juventus nonostante la sua grande qualità e capacità di essere decisivo. A pesare sull’esterno d’attacco è il scarso impiego e, allo stesso tempo, il suo elevato ingaggio. Ecco perché davanti ad un’offerta importante che non sia inferiore ai 30-40 milioni, la Juventus potrebbe decidere di lasciarlo partire.

Stesso discorso, in termini economici per Alex Sandro che, però, risulta essere un titolare importante della squadra. Per lui anche l’interesse passato del Psg. Per l’esterno servono almeno 40 milioni e in questo senso andrebbe trovato un degno sostituto. L’asse col Manchester United potrebbe presto accendersi e regalare sorprese…

