Juventus, ipotesi maxi scambio se va via Cristiano Ronaldo

Il ritorno di Max Allegri potrebbe essere la scusa giusta per CR7 di lasciare la Juventus

Redazione ITASportPress

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto. La Juventus con Allegri in panchina non è più una sua priorità e il messaggio di oggi a Pirlo la dice lunga sul gradimento di CR7. La Juventus ha ipotizzato due scenari qualora il portoghese dovesse decidere di andare via: imbastire un maxi-scambio visto che nessun club europeo al momento difficilmente con la crisi mondiale dovuta al Covid potrebbe uscire tanti soldi per il cartellino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Icardi e Pogba sono i due calciatori che potrebbero vestire la maglia della Juventus al posto di Ronaldo.

ICARDI - Ad Allegri starebbe bene avere ai propri ordini quel Mauro Icardi che in passato è stato a lungo nel mirino bianconero. Non a caso da settimane il nome dell’attaccante argentino viene accostato ai colori juventini. E proprio ieri l’ex centravanti interista si è esposto sui social sull’argomento: «Il mio presente e il mio futuro sono a Parigi». Parole da decriptare, visto il momento. Al Psg ci sono fibrillazioni continue, a cominciare dalla guida tecnica: logico che Icardi si rifugi nella diplomazia. In realtà lo scoglio maggiore potrebbe essere quel suo stipendio che tocca i 10 milioni di euro netti, con facili bonus da raggiungere. Ma anche in questo caso il Decreto Crescita potrebbe venire incontro alle esigenze di tutti, visto che il suo addio all’Inter risale ormai a due anni fa. E la legge concede il beneficio dello sconto del 50% sulle tasse a chi rientra in Italia dopo almeno 24 mesi fiscali all’estero. Tutto è chiaramente imbastito. Ma queste piste vanno prese nella dovuta considerazione. Nel momento in cui il bianco sparisse e tutto diventasse nero sul futuro di CR7 a Torino, allora, i nomi di Pogba o Icardi vanno tenuti bene a mente. Riporta la Rosea.

POGBA - Allo United, Ole Gunnar Solskjaer e Paul Pogba hanno vissuto pericolosamente anche l’ultima stagione. Il francese ha un altro anno di contratto, ma spasima per andar via: soprattutto tornerebbe di corsa a Torino. Si spiegano così le voci dei tabloid londinesi che ipotizzano uno scambio con CR7. Alla Juventus servono 29 milioni per completare l’ammortamento di Ronaldo. I Red Devils magari chiederebbero una contropartita economica a proprio favore. Di quanto? È presto per parlarne. Prima bisogna vedere se arriva l’intesa con il capitano del Portogallo: basteranno 20 milioni di euro netti all’anno per le prossime due stagioni? In questa ipotesi pesa molto il lato tecnico, con le comprensibili garanzie sul suo utilizzo.