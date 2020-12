Juventus, Khedira ha deciso: scelta la sua nuova squadra da gennaio

Non un finale di 2020 particolarmente felice per la Juventus che in campionato si è vista togliere il successo, seppur ottenuto inizialmente a tavolino contro il Napoli, ma soprattutto è andata incontro ad una pesante sconfitta nell’ultima gara dell’anno in Serie A contro la Fiorentina.

Eppure, una piccola gioia, potrebbe comunque presto arriva, almeno in ottica calciomercato. Infatti, stando a quanto riporta Todofichajes, la società bianconera, che intende intervenire nella prossima finestra di trattative, potrebbe vedere alcuni vantaggi dalle cessioni. In modo particolare quella di Sami Khedira che, finalmente, si sarebbe convinto a salutare dopo essere stato messo da parte da Pirlo e dalla società. Il centrocampista tedesco, nonostante la sua forte attrazione per il calcio inglese, potrebbe finire allo Stoccarda, dove ha iniziato la sua carriera ad alto livello.