Juventus, Khedira verso l’addio. Ecco la possibile destinazione

Da protagonista della vittoria degli ultimi Scudetti ad esubero. Sta per salutare la Juventus il centrocampista di nazionalità tedesca Sami Khedira, che non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri, un po’ per le caratteristiche, un po’ per i 32 anni e i numerosi problemi fisici che lo affliggono nell’arco di una stagione. Recentemente ha rinnovato fino al 2021, ma con l’arrivo di Ramsey, il prolungamento del contratto di Bentancur e l’assalto a Pogba Khedira è il primo nome nella lista delle cessioni in mezzo al campo (era peraltro un pallino dell’ex allenatore bianconero Max Allegri). Il Besiktas avrebbe chiesto informazioni per averlo, ma stando alle ultime news di mercato il giocatore non sarebbe molto propenso a trasferirsi a Istanbul. Al momento il tedesco guadagna 5 milioni di euro netti, probabilmente in caso di cessione si penserà ad una risoluzione consensuale del contratto con la Juventus per facilitarne l’operazione.