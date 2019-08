Juventus, la controproposta shock al Manchester City: i dettagli

L’asse Torino-Manchester è molto attivo. Dopo l’operazione che vede coinvolto Lukaku e il Manchester United, ecco che la Juventus, anche sull’altra sponda, quella Citizens, lavora ad un grossissimo affare.

Si tratta di Joao Cancelo e dell’esterno del Manchester City Danilo. Dopo le ultime indiscrezioni su una prima proposta inglese per arrivare al portoghese, ecco la risposta della Juventus.

RICHIESTA – 20-25 milioni proposti alla Juventus per Cancelo più Danilo. Questa l’offerta del Manchester City rispedita al mittente. La Juventus vuole più soldi e valuta il terzino portoghese almeno 15-20 milioni in più. Ecco perché, stando agli ultimi rumors, la Vecchia Signora avrebbe fatto una controproposta ai Citizens: 40 milioni e Danilo per lasciar partire Cancelo in Premier League. Guardiola lo vuole e Sarri potrebbe vincere il braccio di ferro con un bel tesoretto che la Juventus potrebbe subito reinvestire.