Juventus, la dolorosa scelta della società: addio ad un big a fine stagione

Al termine della stagione in corso, Juventus e Sami Khedira prenderanno, con ogni probabilità, strade diverse. Il centrocampista tedesco è in procinto di lasciare la Vecchia Signora con la quale starebbe trattando la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021.

Juventus: addio a Khedira

Ha partecipato in qualche modo alla festa per il nono scudetto di fila nonostante sia fermo ai box per una lesione agli adduttori. Khedira ha fatto sentire la propria vicinanza alla squadra (si trova in attualmente in Germania) con un messaggio su Instagram in cui celebra il Tricolore. Forse l’ultimo successo che il tedesco potrà vantare con i bianconeri. Infatti, come scrive il Corriere di Torino, la società piemontese e il giocatore starebbero trattando la risoluzione del contratto in scadenza tra poco meno di un anno.

Il centrocampista non sarà a disposizione neppure per l’impegno di Champions League e l’addio sembra quasi inevitabile, soprattutto alla luce dei tanti, troppi, infortuni che ormai lo perseguitano Con l’ex Real Madrid sarà dunque addio. Una partenza sicuramente dolorosa, ma necessaria…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DEL GIOCATORE