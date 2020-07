Juventus, la lista a sorpresa di Paratici: altri 3 nomi dopo Arthur

Non solo Arthur. La Juventus segue diverse piste per rinforzare il centrocampo. Fabio Paratici avrebbe nella sua lista almeno altri tre nomi importanti e qualche sorpresa.

Non è certo un segreto che il nome che desta maggiore emozione (e suggestione) sia quello di Paul Pogba ma allo stesso tempo esistono altre piste percorribili, alcune di più e altre di meno. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, oltre al Polpo, la Juventus è a caccia di un altro centrocampista di qualità: Aouar, Jorginho o Paredes i nomi principali.

Juventus, i nomi nella lista di Paratici

Ci saranno diversi cambi nella rosa della prossima stagione con qualche sacrificato illustre che, in questa stagione, non si è espresso come ci si aspettava. In uscita potrebbero esserci Rabiot e Ramsey che non hanno convinto. Ecco perché la Juventus lavora per trovare delle soluzioni. La duttilità di Bentancur, la certezza Matuidi e l’arrivo di Arthur mettono basi abbastanza solide per il reparto di mezzo, ma le alternative, che non per forza dovranno essere loro riserve, dovranno essere all’altezza. Se Aouar e Paredes non solleticano particolarmente l’ambiente bianconero, diverso per quanto riguarda Jorginho. Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana è un pupillo di Sarri che dopo aver perso Pjanic potrebbe ritrovare il sorriso con l’ex Napoli.

