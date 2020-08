Juventus, la lista di Pirlo sul mercato: tutti i nomi desiderati dal nuovo tecnico

La stagione ormai conclusa. La Juventus pensa a progettare la prossima e a portare a casa giocatori funzionali al nuovo corso. Con l’arrivo di Andrea Pirlo come allenatore potrebbero esserci dei cambiamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, i nomi più gettonati riguardano l’attacco e il centrocampo.

Juventus: la lista di Pirlo sul mercato

Nuovo mister, nuova lista di mercato. La Juventus, a dire la verità, non si sposta di tanto dagli obiettivi che già erano stati puntati in precedenza. Sicuramente la Vecchia Signora non molla due pallini: Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, quest’utlimo blindato dalla Roma ma sempre stuzzicato dall’idea bianconera. Per l’attacco, invece, si cerca un centravanti di peso da affiancare a Cristiano Ronaldo. Duvan Zapata è l’obiettivo principale, ma costoso. Le alternative al colombiano dell’Atalanta sono Raul Jimenez e Milik.

Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe tornare in voga Tonali ma anche il nome di Locatelli non è da escludere. Il sogno potrebbe essere Isco del Real Madrid per il quale sia Paratici che Pirlo stravedono. In difesa il nome è quello di Emerson Palmieri, ma c’è da valutare il rientrante alla base Luca Pellegrini nell’ultima stagione in prestito al Cagliari.

