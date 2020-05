Juventus, la mossa per arrivare a Chiesa

La Juventus non molla Federico Chiesa. Anzi. Sarebbe pronta una contropartita tecnica di assoluto rilievo per la Fiorentina pur di arrivare all’esterno italiano. Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora potrebbe inserire nell’affare Mattia Perin.

Da quanto si apprende, vista la situazione legata al portiere della Fiorentina Dragowski, in aria di offerta irrinunciabile, la Juventus starebbe ipotizzando si inserire proprio Perin nell’affare. Il nome non stuzzica troppo il patron Commisso e per questo potrebbero esserci anche altri sviluppi, magari con affari che coinvolgono anche Cristian Romero, Luca Pellegrini (entrambi di rientro dai prestiti rispettivamente da Genova e Cagliari) e Daniele Rugani.