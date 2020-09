Juventus, la mossa per avere Chiesa: offerto scambio di lusso alla Fiorentina

Federico Chiesa alla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Un affare che non è impossibile, vista la volontà del calciatore e la voglia dei bianconeri di piazzare un grande colpo in prospettiva. C’è da capire come convincere la Fiorentina che, dal canto suo, ha fatto capire che non vuole smuoversi troppo dai 60 milioni richiesti.

Juventus: la mossa per Chiesa

Che la Juventus voglia arrivare a Chiesa è ben noto. Quello che resta ancora da capire è in che modo accontentare le richieste della Fiorentina. Se un’offerta cash da almeno 60 milioni di euro sembra essere solo una fantasia in questo momento, non è detto che l’inserimento di un grossa contropartita non possa sbloccare l’affare.

Dagli ultimi rumors, pare che la Juventus possa arrivare addirittura ad offrire Douglas Costa pur di sbloccare la trattativa. Da sciogliere, però, un nodo fondamentale legato all’ingaggio persante del brasiliano che, quasi sicuramente, la Fiorentina non vorrà pagare. In ogni caso l’inserimento dell’esterno bianconero potrebbe essere la mossa giusta della Juventus per arrivare a Chiesa.

L’EX DI UN CALCIATORE INFIAMMA IL WEB