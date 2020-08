Juventus, la mossa per Pogba: bianconeri pronti al sacrificio

La Juventus si muove per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Allo stesso tempo, però, la Vecchia Signora deve fare i conti con le possibili cessioni. Su tutte quella di Paulo Dybala. Sembra essere proprio il numero 10 bianconero il prescelto ad essere sacrificato. In ogni caso, la dirigenza non vuole certo svenderlo. Ecco perché starebbe pensando ad un piano che lo vedrebbe protagonista in una trattativa per… Paul Pogba.

Juventus: per Pogba ci vuole Dybala

Secondo Tuttosport, per cercare di riportare a Torino il centrocampista francese del Manchester United, i dirigenti bianconeri sono disposti a mettere sul piatto della bilancia proprio Dybala. Nel caso in cui, però, si decidessi di trattenere la Joya, ecco che rientrerebbero i piani alternativi ovvero Douglas Costa o Bernardeschi con il primo preferito dai Red Devils. Il brasiliano viene valutato dalla Juve sui 35-40 milioni di euro, mentre Pogba costa almeno 100 milioni.

