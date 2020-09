Juventus, la mossa per Suarez per convincere il Barcellona

La Juventus vicinissima a Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona sarebbe prossimo all’addio ai catalani con la Vecchia Signora che avrebbe già un accordo col giocatore per il suo ingaggio. Manca solo un tassello: il bomber deve liberarsi dai blaugrana.

Juventus: la mossa per Suarez

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo economico con il Pistolero, ma il centravanti deve ancora accordarsi con il Barcellona per la buonuscita. Ecco perché proprio su questo ultimo tassello, la squadra bianconera starebbe pensando di fare una mossa per velocizzare il tutto. L’idea è quella di contribuire all’addio di Suarez dai blaugrana con un piccolo indennizzo in modo da accelerare le operazioni.

Da capire se si tratterà di una somma sotto forma di bonus facilmente raggiungibili oppure un’altra maniera. Sicuramente la Juventus sta studiano ogni modo per assicurarsi il fortissimo centravanti uruguaiano.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE