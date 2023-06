Juventus, la Premier è pronta allo scippo di un big

Sirene inglesi per un big della Vecchia Signora. Il Tottenham in pressing e i bianconeri possono dire di "sì".

Non solo l'Arabia Saudita in pressing su diversi calciatori. La Premier League e le squadre inglesi sono sempre alla ricerca di nuovi profili per rinforzarsi. In tal senso il Telegraph e altri tabloid britannici parlano di un forte pressing del Tottenham per un big della Juventus. Di chi si tratta? Di Gleison Bremer, difensore brasiliano, approdato in bianconero solamente da un anno.