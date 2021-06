Juventus, la richiesta di Allegri sul mercato

Il mister pronto a guidare i bianconeri nella prossima stagione

La Juventus programma il suo futuro e lo fa anche confrontandosi con il nuovo/vecchio mister: Massimiliano Allegri. La prima missione del tecnico sarà quella di ridare solidità al reparto arretrato, esattamente come negli anni delle vittoria sotto la sua guida. La Juventus, infatti, ha sempre subìto meno gol di tutti in otto dei nove campionati conclusi con il titolo, motivo per il quale la parola d'ordine di Max sarà puntellare il pacchetto di dietro.