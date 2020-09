Juventus, l’affondo su Chiesa dipende solo da… Douglas Costa

La Juventus osserva e colpisce sul mercato. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Alvaro Morata, ecco che per il reparto avanzato potrebbero presto esserci ulteriori novità. Se Suarez e Dzeko sembrano, per il momento, messi da parte, la Vecchia Signora potrebbe cercare un rinforzo che possa dare una mano alla fascia destra sia del centrocampo sia in un settore più avanzato. Il nome, neppure tanto nuovo, è quello di Federico Chiesa.

Juventus: Chiesa dipende da Douglas Costa

Secondo quanto si apprende da Tuttosport l’operazione tra la Fiorentina e la Juventus per Chiesa resta ancora possibile ma molto potrebbe dipendere dal futuro del brasiliano Douglas Costa. Il quotidiano sottolinea come la possibile cessione dell’esterno offensivo mancino all’estero – su di lui sembra esserci il Wolverhampton -, potrebbe dare il là decisivo per l’affondo su calciatore italiano della Viola.

La Fiorentinja chiede circa 60 milioni per il ragazzo, ma la Juventus potrebbe anche provare a prenderelo con un prestito con obbligo di riscatto piuttosto elevato. Il tutto sempre che la trattativa per Douglas Costa vada a buon fine…

