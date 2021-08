Juventus, l’alternativa a Locatelli resta Tolisso

In casa bianconera si guarda anche alle alternative, se la trattativa Locatelli dovesse definitivamente sfumare.

La trattativa per l'acquisto di Locatelli dal Sassuolo, da parte della Juventus, si sta rivelando più difficile del previsto. I neroverdi chiedono 40 milioni di Euro, mentre i bianconeri non si muovono (per il momento) dall'offerta di 35 milioni di Euro. Le parti vogliono chiudere, ma se l'affare dovesse saltare, in casa bianconera è già pronto il piano B.