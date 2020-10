Juventus, l’arrivo di Chiesa pesa sul bilancio. Le cifre dell’affare

Una operazione importante definita qualche ora prima della conclusione del calciomercato sessione estiva allungata a ottobre a causa del Covid. La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. La svolta è arrivata ieri pomeriggio con il sì di Douglas Costa al Bayern Monaco e di Mattia De Sciglio al Lione. Tutto in prestito.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022”, si legge nella nota.

Inoltre, l’accordo prevede:

L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022;

• La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

“Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”, conclude il club bianconero. Secondo le indiscrezioni di calcioefinanza.it, il stipendio del giocatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro annui.

Nella stagione 2021/22, l’impatto a bilancio di Chiesa sarà invece pari a circa 16,25 milioni, di cui 9,25 milioni per lo stipendio lordo annuo e 7 milioni per il costo del prestito.

Dalla stagione 2022/23, il peso dell’esterno italiano sul bilancio della Juventus, in caso di contratto quinquennale per il giocatore a partire dal 2022, sarà pari invece a circa 17,25 milioni di euro, di cui 9,25 milioni per lo stipendio lordo annuo e 8 milioni per l’ammortamento. Cifra quest’ultima che dipenderà non solo dagli anni di contratto ma anche dagli eventuali 10 milioni di bonus previsti nell’affare.