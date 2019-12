Juventus, l’asse di mercato con Raiola si infiamma: i 5 nomi sull’agenda bianconera

Giorni bollenti sul fronte mercato. La Juventus prepara la sessione invernale e i colpi per questo mese di gennaio ormai alle porte. Sempre più caldo l’asse con il noto potente agente Mino Raiola, procuratore di diversi obiettivi della Vecchia Signora.

Paratici, Nedved e il presidente Agnelli sono pronti a mettere a disposizione di Maurizio Sarri alcuni rinforzi per confermarsi in Serie A e puntare ad alzare la Champions League. Sono almeno 5 i nomi in ballo che vedono protagonisti i bianconeri.