Juventus, l’attaccante che nessuno si aspetta: avviati i contatti

Potrebbe essere Edin Dzeko il centravanti del futuro in casa Juventus. Sarebbe questa l’ultima pazza idea della dirigenza bianconera che avrebbe trovato nel classe 1986 della Roma il perfetto sostituto di Gonzalo Higuain prossimo all’addio.

Juventus: contatti per Dzeko

Il centravanti della Roma e della nazionale bosniaca, potrebbe fare al caso della Juventus per prendere il posto di Gonzalo Higuain nell’attacco della Vecchia Signora e formare un super tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Come riporta calciomercato.com, i due club avrebbero già parlato di Dzeko e la Roma si sarebbe mostrata disponibile a trattare. I giallorossi, in particolare, valuterebbero inserire nell’affare almeno due contropartite tecniche: Romero e Perin su tutti, giocatori del Genoa ma di proprietà dei bianconeri.

