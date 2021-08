Juventus, le ultime di mercato

Il nome dello spagnolo stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri. Sarà un testa a testa di mercato con il Milan.

Dopo l'ufficialità dell'acquisto del brasiliano Kaio Jorge dal Santos, la Juventus si appresta in questo ultimo mese di mercato a rafforzare la rosa in maniera importante. Si vuole affidare al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, un organico di primissimo ordine, per competere sia in Italia che in Europa.

ENTRATE - Il nome nuovo in casa bianconera è quello di Isco. Dalle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ci sarebbe un vero e proprio duello di mercato con il Milan, per assicurarsi il trequartista spagnolo. Base di partenza 25 milioni di Euro (si spera di ridurre a 18 milioni) e offerta d'ingaggio da 6 milioni, netti a stagione. Per il centrocampo, oltre al nome di Pjanić, spunta a sorpresa quello di Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea, potrebbe arrivare a Torino, se il Sassuolo decidesse di non cedere Locatelli.

USCITE - Demiral sembra vicinissimo a vestire la maglia dell'Atalanta. Come sostituto del partente Romero, i bergamaschi avrebbero individuato nel difensore bianconero, l'uomo adatto a migliorare il reparto difensivo di mister Gasperini. Con la partenza di Demiral sono vicini alla conferma in difesa, come alternative, gli italiani Rugani e De Sciglio.