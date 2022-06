Juventus, le ultime di mercato e due casi da risolvere

La Juventus ha una grana da risolvere. Anzi due: la prima è quella del contratto di Juan Cuadrado. Il rinnovo automatico sino al 30 giugno 2023, è scattato al raggiungimento del tetto di presenze (40) fissato nel contratto tra le parti, e questo ha creato qualche frizione imprevista e fermato (al momento) la corsa comune del colombiano e del club bianconero. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, natura del contendere, i cinque milioni di euro netti previsti come emolumento per la prossima stagione. La Juventus vorrebbe che il giocatore sposasse la linea usata già per gli altri ultratrentenni, cioè ritocco verso il basso dello stipendio, spalmandolo su più anni. Cuadrado, però, forte di un accordo stipulato in precedenza, per adesso ha rifiutato la proposta di portare la data di scadenza al 30 giugno 2024, quindi con l’ingaggio ridotto quasi del 50 per cento. La Juve sogna in grande e progetta colpi ad effetto (Pogba e Di Maria su tutti, ma anche Kostic). Poi c'è il caso De Ligt con l'olandese che non è sicuro che prolunghi e alla parta dell'ex Ajax c'è il Manchester United.