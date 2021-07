Juventus, le ultime di mercato

Settimana decisiva per la chiusura dell'affare Locatelli. Il mercato bianconero sta entrando nel vivo della situazione.

Centrocampo e attacco. Sono questi i due reparti in cui i dirigenti della Juventus hanno concentrato tutte le loro attenzioni in questa fase dedicata al mercato in entrata. Sistemate queste zone del campo si passerà alle cessioni, soprattutto nel reparto difensivo.

ENTRATE - Domani dovrebbe andare in scena il terzo e ultimo incontro tra Juventus e Sassuolo per chiudere la trattativa Locatelli. La società neroverde chiede 40 milioni e la Juventus è vicina a soddisfare queste richieste. L'offerta è formalizzata sulla base di un prestito biennale, più obbligo di riscatto e l'aggiunta di qualche bonus facilmente ottenibile. Locatelli vuole la Juventus e vorrebbe presentarsi alla Continassa insieme agli altri Nazionali, il 2 Agosto. Kaio Jorge è l'altro obiettivo, ma per il mercato di Gennaio a costo zero. C'è però da battere l'agguerrita concorrenza di Milan e Benfica. Il sogno del mercato bianconero è rappresentato da Gabriel Jesus, se il Manchester City acquista Kane, il brasiliano potrebbe concretamente arrivare a Torino.