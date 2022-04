Juventus, l’eccezione sul mercato si chiama… Di Maria

Possibile affare a costo zero per la Vecchia Signora

Esperienza, qualità e una carriera che parla da sé. Angel Di Maria potrebbe essere il prossimo colpo di mercato della Juventus per tornare grande in Italia e sognare in Europa. Tanti rumors nelle ultime settimane e oggi La Gazzetta dello Sportspiega come nei piani della Vecchia Signora potrebbe esserci proprio El Fideo che si libererà dal Psg gratis a fine stagione.