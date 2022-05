Juventus, linea verde tracciata: chi torna, chi resta e chi parte

Molti giovani faranno ritorno a Torino e Allegri li metterà alla prova

La Champions League è garantita con il quarto posto blindato e la campagna acquisti della Juventus potrà essere sostenuta dai soldi che la Uefa verserà nella casse bianconere. Ma a Torino c'è anche un piano di ringiovanimento della rosa che in parte è iniziato con gli arrivi di Locatelli, Vlahovic, Kean, Kaio Jorge. Approderà di sicuro nella casa di Allegri, Federico Gatti: il difensore in prestito al Frosinone è già con la valigia in mano visto che il club gialloblu' non prenderà parte ai playoff. La Juve lo ha pagato 5 milioni più 5 di bonus, investimento da mettere alla prova nella stagione 2022/23. Nella lista della famiglia Agnelli ci sono anche Nicolò Rovella, che rientrerà da Genoa, Nicolò Fagioli, in prestito alla Cremonese, e Fabio Miretti, ora alla Juve U23. Fagioli ha un contratto in scadenza nel 2023, per cui ci saranno inevitabili discussioni con la Cremonese che vorrebbe tenerlo in Serie A. C'è poi Zanimacchia, altro giocatore di proprietà Juve fondamentale per la Cremonese. Nella nuova strategia di mercato bianconero si cercherà di avere giovani anche non testati altrove. Potrebbero far parte della rosa Matias Soulé e Marley Aké. Radu Dragusin non tornerà. Il belga Koni De Winter andrà via in prestito o a titolo definitivo e insieme a lui lasceranno Torino i baby Ranocchia e Stramaccioni.