Juventus, Mandzukic ad un passo dall’addio

E’ destinata a concludersi l’esperienza di Mario Mandzukic con la maglia della Juventus. Il croato, dopo non essere stato inserito nella lista per la prossima Champions League, non è stato convocato per il match contro la Fiorentina, a conferma che un suo addio è ormai imminente.

PISTE – La destinazione più probabile per l’attaccante sembra rappresentata dal Qatar, ma nelle ultime ore sarebbe arrivata un’importante offerta anche dalla Major League Soccer. Mandzukic in queste ore starebbe riflettendo sul da farsi, pronto in ogni caso a salutare Torino, dove era arrivato nell’estate del 2015.