Juventus, Mandzukic apre al Manchester United: la mossa decisiva per il mercato invernale

Mario Mandzukic ci ha provato fino alla fine, ma adesso ha capito che alla Juventus non c’è più spazio per lui. L’attaccante croato si è comportato da professionista e adesso ha accettato l’idea di farsi da parte. Il centravanti non rientra nei piani di Maurizio Sarri e nel prossimo mercato verrà ceduto.

Segnali positivi sulla cessione di Mandzukic, arrivano dallo stesso giocatore che avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti del Manchester United. I Red Devils, infatti, sono da settimane in pressing su di lui, ma il croato ha sempre alzato le pretese sull’ingaggio. Ora, come scrive il Sun, l’attaccante della Juventus avrebbe aperto all’addio, abbassando di molto le richieste. A gennaio l’affare andrà in porto e l’ex Atletico Madrid e Bayern Monaco approderà in Premier League.