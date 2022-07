Juventus, mani su Zaniolo: cosa manca per la fumata bianca

La Juventus ha messo le mani sul calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. L’attaccante vuole la squadra bianconera, ma la trattativa non decolla anzi manca un’offerta ufficiale. La Roma non prenderà in considerazione se inferiore ai 50 milioni di euro, e senza giocatori inseriti in contropartita, tenendo conto che la richiesta di partenza è pari a 60 milioni - scrive oggi la Gazzetta dello Sport-. La Roma ha aperto le porte a un prestito con obbligo di riscatto e anche a un pagamento pluriennale, che in ogni caso le consentirebbe sia di fare plusvalenza che di ottenere una liquidità immediata, senza però scendere al di sotto dell’asticella posta appunto a cinquanta milioni. La Juventus, una base di accordo ce l'ha già intorno ai 4 milioni di euro a stagione sino al 2027. A meno di (difficili) sviluppi nelle prossime 48 ore, martedì l’attaccante azzurro partirà per il Portogallo per la seconda parte di ritiro da effettuare con la Roma. Senza nessun problema, anche se con il desiderio che il suo futuro si chiarisca presto. Al momento, comunque, è e resta un giocatore giallorosso al cento per cento. E quindi non è affatto escluso che giochi le amichevoli previste nei prossimi giorni.