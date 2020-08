Juventus, Matuidi dice addio: tutto fatto con l’Inter Miami di Beckham

La prima mossa della Juventus per la prossima stagione e una cessione. Blaise Matuidi dice addio alla Vecchia Signora ed è pronto ad approdare in MLS alla corte dell’Inter Miami di Beckham. Per il centrocampista ci sarebbe stata un’accelerata nelle ultime ore con il francese prossimo alle visite mediche e poi alla partenza per gli States.

Juventus: addio a Matuidi

Dopo tre stagioni, l’avventura di Blaise Matuidi in maglia Juventus è giunta ormai al termine. I rumors di queste ultime ore troverebbero ora conferma. Secondo RMC Sport, il centrocampista francese sosterrà in giornata le visite mediche in Francia, per poi trasferirsi in MLS, all’Inter Miami di David Beckham. Nella sua esperienza in bianconero iniziata nell’estate 2017, il 33enne ex calciatore del Psg ha vinto 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Già non centrale nel progetto di Sarri, anche col nuovo ciclo Matuidi non sarebbe stato indispensabile. Per lui, quindi, scontato l’addio dopo bene 132 presenze e 8 reti.