Juventus, McKennie in uscita: Tchouameni possibile sostituto

La Juventus lavora sul mercato, con McKennie che può partire per l'offerta giusta.

La Juventus avrebbe messo nella lista dei possibili partenti, Weston McKennie. Il Tottenham di Antonio Conte, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, secondo quanto riportato dal Daily Express, starebbe pensando oltre a Franck Kessie anche a Weston McKennie. Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con il Milan, ancora non ha rinnovato il suo contratto mentre il centrocampista statunitense per la giusta cifra da circa 30 milioni di euro potrebbe essere liberato dal club bianconero. Il tecnico italiano e Paratici preferirebbero Kessie, ma per lui c'è molta concorrenza e per questo motivo gli Spurs potrebbero anche decidere di anticipare le cose per fare un'offerta ai rossoneri, già a gennaio, senza aspettare a giugno ed acquistarlo a parametro zero. Dal canto suo, la Juventus continua a seguire anche il giovane centrocampista francese, Aurelien Tchouameni del Monaco e in caso di cessione di McKennie sarebbe pronta a reinvestire i soldi guadagnati, su di lui, proponendo al Monaco anche uno tra Arthur e Ramsey, entrambi con ingaggi molto pesanti.