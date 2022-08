Juventus, Mertens ha detto no ma c’è grande alternativa

Il belga ex Napoli Dries Mertens dopo un lungo corteggiamento ha detto di no alla Juventus. Il calciatore, nonostante la ricca offerta bianconera di 5 milioni, non se la sente di "tradire" la sua Napoli. Qualche settimana fa anche Koulibaly aveva resistito al corteggiamento juventino, optando per il più neutro Chelsea, ma anche Mertens probabilmente dovrà andare all’estero.