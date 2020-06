Juventus, Milik in cima alla lista per l’attacco ma spunta un big della Premier League inatteso

La Juventus pensa già ai rinforzi in vista della prossima stagione. In modo particolare sembra essere l’attacco, il reparto da rinforzare. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il primo nome per il reparto avanzato bianconero è quello di Arkadiusz Milik del Napoli.

Il centravanti polacco piace da tempo alla Vecchia Signora ma potrebbe essere difficile convincere il Napoli a cederlo. L’alternativa principale si chiama Raul Jimenez, messicano del Wolverhampton. Sul giocatore, reduce da due stagioni di altissimo livello, ci sono tutte le grandi d’Europa, con il Manchester United in testa. I Wolves sono in un posizione di forza, visto che il contratto del giocatore scadrà nel 2023: la richiesta è di 60 milioni di euro, con il club che non chiude alla cessione. Con la giusta offerta, la Juventus potrebbe dire la sua e convincere club e attaccante a dire di sì.