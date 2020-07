Juventus, Milinkovic-Savic si può fare: la strategia per arrivare al giocatore

La Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo per dare maggiore sostanza al gioco di Maurizio Sarri. L’arrivo di Arthur costituisce solo il primo tassello del puzzle bianconero per la prossima stagione.

IL GIOCO CHE LATITA

Il bel gioco latita in casa Juventus. L’allenatore ex Napoli e Chelsea fino a questo momento non è riuscito ad imprimere alla rosa bianconera la sua idea di calcio, con la squadra che spesso ha risolto le partite grazie a giocate individuali dei propri top player. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe evitare il ripetersi di questi complicazioni nel corso della prossima stagione, ed è per questo che sta lavorando per l’inserimento di giocatori di qualità che possano adattarsi facilmente alle idee di Maurizio Sarri.

MILINKOVIC-SAVIC SI PUÒ FARE

Sergej Milinkovic-Savic la prossima stagione potrebbe essere un giocatore della Juventus. Il condizionale è d’obbligo, ma fino a questo momento sembra che ci siano tutti i presupposti per il concludersi positivo dell’affare: il giocatore ha voglia di cambiare aria, soprattutto in seguito ai deludenti risultati ottenuti in biancoceleste, e potrebbero non bastare le trattative per il rinnovo avviate in questi giorni. I bianconeri hanno individuato nel serbo il profilo ideale per rinforzare la rosa, ma adesso viene la parte più difficile: la trattativa con Claudio Lotito. Il proprietario della Lazio è notoriamente un osso duro quando si siede al tavolo per la cessione di un proprio calciatore, e questa volta non sarà diverso: la strategia bianconera però è delineata.

LA STRATEGIA

L’intenzione della Juventus è quella di ottenere il serbo con un prestito biennale e un pagamento rateizzato in due anni, per 80 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 90 milioni. Il patron biancoceleste potrebbe fare qualche resistenza, ma davanti al desiderio del giocatore di andare a giocare in bianconero alla fine dovrebbe cedere e acconsentire al trasferimento. Paratici prepara il tavolo per portare Milinkovic-Savic a Torino, Lotito aspetta una proposta degna di essere presa in considerazione.