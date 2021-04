Juventus, Morata criptico: “Giocherei qui a vita, ma il calcio è business”

Morata, attaccante della Juventus, ha parlato del suo futuro al termine del pareggio contro la Fiorentina

Passo falso della Juventus, che non va oltre il pareggio per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Apre le marcature Vlahovic con un pregevole cucchiaio su rigore, pareggia i conti Morata con uno splendido sinistro a giro ad inizio ripresa. Un punto per parte che serve poco ad entrambi, sia in ottica salvezza per la Viola che per i bianconeri nella corsa Champions League.