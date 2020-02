Juventus, mossa a sorpresa per arrivare a Pogba: c’è un sacrificato eccellente

Paul Pogba in bianconero, Aaron Ramsey al Manchester United. Potrebbe essere questa la prossima operazione che la Juventus punterà a fare in estate. Stando agli ultimi rumors, i Red Devils si sarebbero fatti avanti per il gallese. Un sondaggio per capire se ci siano margini per imbastire una trattativa e, soprattutto, per capire le intenzioni della Vecchia Signora.

SCAMBIO – Ramsey non ha ancora convinto con la maglia bianconera. Approdato a Torino in estate, il centrocampista ex Arsenal è stato utilizzato davvero poco anche a causa dei troppi guai fisici avuti. Ecco perché per il gallese un ritorno in Premier League potrebbe essere più che un’idea. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United con il quale la Juventus potrebbe aprire i discorsi in un ipotetico affare con Paul Pogba. Il francese è in rotta con la società e i rapporti tra dirigenza e il suo agente Mino Raiola sono ormai noti. I bianconeri potrebbero usare Ramsey per abbassare le pretese sul francese rendendo accettabile una cifra di circa 80 milioni per il Polpo.