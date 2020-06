Juventus, nasce la nuova difesa: poche conferme, tante novità…

La Juventus pensa al futuro e vuole blindare la difesa, reparto da sempre tra i migliori del campionato italiano. La dirigenza starebbe pensando ad una piccola rivoluzione che riguarderà soprattutto le corsie laterali. Se al centro Giorgio Chiellini sta per rinnovare ufficialmente, Leonardo Bonucci resterà al suo fianco e lo stesso varrà anche per Matthijs de Ligt. Diverso per i restanti giocatori del pacchetto arretrato: Demiral dovrebbe essere confermato, ma Daniele Rugani e Cristian Romero, in prestito al Genoa ma di proprietà bianconera, dovrebbero dire addio. Tante problematiche per quanto riguarda i terzini: l’unico certo di restare è Danilo. Alex Sandro e De Sciglio, invece, potrebbero essere usati in svariate trattative. In entrata, potrebbero esserci Luca Pellegrini, di rientro dal Cagliari, e i possibili acquisti di Marcos Alonso o Emerson Palmieri dal Chelsea.

