Juventus, nel mirino l’attaccante del Palermo Brunori

Brunori è il capocannoniere della Serie C Girone C

L'ex attaccante del Catania, Luca Moro è già del Sassuolo ma nel Girone C di Serie C l'altro bomber Luigi Matteo Brunori è nel mirino di una grande della Serie A. C'è infatti un pour parler tra Palermo e Juve per il capocannoniere del girone C. Il club rosanero sta infatti cercando di raggiungere un'intesa per tenere il giocatore in scadenza con i bianconeri nel 2024. In questa stagione il giocatore ha segnato 25 gol con la maglia del Palermo.