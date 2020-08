Juventus, nome nuovo per il centrocampo: è un amico di… Dybala

La Juventus prepara la sfida col Lione in Champions League ma si appresta a delineare anche il piano per la prossima annata. Tema centrale il mercato con la ricerca di nuovi rinforzi per confermarsi al vertice in Italia e in Europa. Secondo Il Corriere di Torino, la Vecchia Signora avrebbe individuato l’obiettivo: Rodrigo De Paul.

Juventus: De Paul nome nuovo per il centrocampo

Secondo quanto si apprende il profilo di Rodrigo De Paul dell’Udinese sarebbe l’ideale per la Juventus di Sarri. L’argentino, grande amico di Dybala, ha giocato da mezzala e perfino da regista e può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Un vero e proprio jolly che aiuterebbe la rosa bianconera a rinforzarsi. I rapporti tra le due società, come dimostra l’affare Mandragora, sono ottimi ma serviranno comunque tanti soldi. Si parla di almeno 40 milioni di euro. La Juventus resta alla finestra.

