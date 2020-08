Juventus, nome nuovo per il centrocampo: pronte due contropartite di lusso

In casa Juventus si pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Dopo l’addio di Matuidi e quello possibile di Khedira, il primo obiettivo è senza dubbio un centrocampista che soddisfi il nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dai rumors, pare che l’indiziato numero uno possa essere Thomas Partey dall’Atletico Madrid.

Juventus: due contropartite per Thomas Partey

Da quanto si apprende dalle ultime notizie di calciomercato, la Juventus sembra molto interessata al centrocampista di proprietà dell’Atletico Madrid Thomas Partey. Il problema per la squadra di Andrea Pirlo è chiaramente il prezzo del cartellino visto che i Colchoneros non vogliono scendere sotto i 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dall’ambiente bianconero e che equivale alla clausola sul contratto del giocatore. In tal senso, pare sempre più possibile raggiungere un accordo inserendo delle contropartite. I nomi di Douglas Costa e Federico Bernardeschi sembrano i più gettonati con almeno uno dei due che potrebbe finire a Madrid.

