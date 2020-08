Juventus, non sei sola per Suarez: un’altra pretendente si fa avanti

Non è solo Leo Messi ad animare il mercato internazionale. C’è un altro giocatore in uscita dal Barcellona particolarmente corteggiato e ambito: si tratta di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano lascerà i catalani e, nel frattempo, si sta guardando intorno per trovare una squadra blasonata e ambiziosa da cui ripartire.

Secondo quanto riportato da AS, sarebbero in corsa due club per il Pistolero. La Juventus ci prova: i bianconeri vorrebbero rimpiazzare Gonzalo Higuain con un’altra punta di altissimo livello. Suarez affiancherebbe Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in un tridente da sogno. Tuttavia in lizza c’è anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros fanno sul serio, ma prima dovranno cedere Diego Costa, che non rientra nel progetto di Diego Simeone.