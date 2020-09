Juventus, non solo Dzeko e Suarez: c’è ottimismo per un altro bomber

La Juventus è a caccia di due attaccanti. Uno sarà Dzeko e l’altro dovrebbe essere Luis Suarez. Ma esiste anche la possibilità di vedere un nome nuovo. O quasi. Si tratterebbe di un ritorno che a Torino gradirebbero e non poco: Moise Kean.

Kean: la Juventus è ottimista

Come scrive Tuttosport, Dzeko è ormai ad un passo e Suarez resta il sogno. Ma ci sarebbero ancora degli spiragli per rivedere anche l’italiano Kean fare ritorno a Torino. L’attaccante ora all’Everton potrebbe essere l’indiziato numero uno per il ruolo di ultima punta del pacchetto avanzato. La società inglese ha mostrato non poche perplessità sulla sua cessione ma non è detto che l’eventuale assalto bianconeri non porti novità. A Torino c’è ottimismo e il mercato è aperto ancora per più di due settimane…

